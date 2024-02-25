Глава ГУР Буданов навчався у ЦРУ з 2016 року: The New York Times розповіло подробиці

Особливі здібності генерала вже тоді помітили

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) з 2016 року розпочало підготовку елітного українського спецназу "Загін 2245". До його складу увійшов і чинний начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.

Український воєначальник відзначився своєю сміливістю та ризикованими операціями у тилу ворога. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Кирило Буданов навчався у ЦРУ

Елітний "Загін 2245" займався захопленням російських дронів та засобів зв’язку. Їх передавали технікам ЦРУ, щоб ті зламували ворожі системи шифрування.

Видання пише про одну з найсміливіших операцій, в якій брав участь Буданов. Нібито він переодягся у військову форму російської армії та провів десантників на надувних човнах через вузьку протоку. Вони висадились у Криму.

Проте російський спецназ на них уже чекав. Українські воїни вступили в бій і вбили кількох бійців. Серед них був син генерала.

Після цього українські спецназівці повернулися до берегової лінії та відпливли до території, яка була під контролем України. На це у них пішло кілька годин.

У Кремлі не залишили інцидент поза увагою. Російський диктатор Путін виступив із промовою. Він заявив, що Україна готувала теракт. Також господар Кремля пообіцяв помститись за загибель російських спецназівців.

ЦРУ готувало українських шпигунів

За даними видання, американське відомство також навчало українських шпигунів. Далі вони продовжили свою діяльність у різних країнах: у Росії та європейських державах, на Кубі. Їх відправляли туди, де було помічено велику присутність агентури РФ.

Видання зазначає, що між офіцерами ЦРУ та українськими військовими зав’язалися настільки міцні відносини, що американці не залишили Україну напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році. Вони залишилися на заході країни.

Раніше "Телеграф" писав, що Буданов спрогнозував наслідки втрати ще одного російського літака А-50. Ворогу буде несолодко.

Глава ГУР також відповів на запитання, передав Іран ракети Росії чи ні. Останнім часом ця тема викликала резонанс в українському суспільстві.

Буданов розкрив підступний план Росії. Ворог готує операцію проти української влади, намагаючись дискредитувати їх в очах звичайного народу. На проєкт виділено дуже багато коштів.