Глава ГУР Буданов обучался в ЦРУ с 2016 года: The New York Times рассказало подробности

Особые способности генерала уже тогда заметили

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) с 2016 года начало подготовку элитного украинского спецназа "Отряд 2245". В его состав вошел и нынешний начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Украинский военачальник отличился своей смелостью и рискованными операциями в тылу врага. Об этом информирует издание The New York Times.

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Кирилл Буданов обучался у ЦРУ

Элитный "Отряд 2245" занимался захватом российских дронов и средств связи. Их передавали техникам ЦРУ, чтобы те взламывали вражеские системы шифрования.

Издание пишет об одной из самых смелых операций, в которой принимал участие Буданов. Якобы он переоделся в военную форму российской армии и провел десантников на надувных лодках через узкий пролив. Они высадились в Крыму.

Однако российский спецназ их уже ждал. Украинские воины вступили в схватку и убили несколько бойцов. Среди них был и сын генерала.

После этого украинские спецназовцы вернулись к береговой линии и отплыли к территории, которая была под контролем Украины. На это у них ушло несколько часов.

В Кремле не оставили инцидент без внимания. Российский диктатор Путин выступил с речью. Он заявил, что Украина готовила теракт. Также хозяин Кремля пообещал отомстить за гибель российских спецназовцев.

ЦРУ готовило украинских шпионов

По данным издания, американское ведомство также обучало украинских шпионов. Далее они продолжили свою деятельность в разных странах: в России и европейских государствах, на Кубе. Их отправляли туда, где было замечено большое присутствие агентуры РФ.

Издание отмечает, что между офицерами ЦРУ и украинскими военными завязались настолько крепкие отношения, что американцы не покинули Украину накануне полномасштабного вторжения в 2022 году. Они остались на западе страны.

Ранее "Телеграф" писал, что Буданов спрогнозировал последствия потери еще одного российского самолета А-50. Врагу придется несладко.

Глава ГУР также ответил на вопрос, передал Иран ракеты России или нет. В последнее время эта тема вызвала резонанс в украинском обществе.

Буданов раскрыл коварный план России. Враг готовит операцию против украинских властей, пытаясь дискредитировать их в глазах обычного народа. На проект выделено огромное количество средств.