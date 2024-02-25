"Альтернативи немає": Зеленський пообіцяв Путіну майданчик, де той зможе визнати свою поразку

За словами президента України у Путіна буде можливість визнати свою поразку

Президент України Володимир Зеленський вкотре зазначив, що переконаний у перемозі України й наголосив — альтернативи немає. Програш для України означатиме знищення нашої нації, як такої.

Відповідну заяву президент зробив під час великої пресконференції у Києві після форуму "Україна. Рік 2024". Разом з тим, відповідаючи на питання каналу ABC про те, чи плануються переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, Зеленський зазначив, що говорити з глухою людиною немає сенсу.

"А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів?", — запитав у відповідь президент.

Разом з тим, Зеленський підкреслив, що дане питання знаходиться в юридичній та політичній площині й пообіцяв надати Путінові можливість визнати свою поразку.

"Ми запропонуємо майданчик на якому він може погодитися з тим, що він програв цю війну і що це була помилка. Велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія і для всього демократичного світу це трагедія, безумовно. Тому повинна бути справедливість в цьому питанні. Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні", — підкреслив Зеленський.

За словами президента, найважче було 24-го, два роки тому, а тепер є чітке розуміння, що альтернативи перемозі просто не існує.

"Що таке "Україна програє? Програє — нас не буде, не буде нашого існування. І тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя", — зазначив очільник держави.

Зеленський додав, що відповідь на запитання — чи програє Україна війну також залежить від допомоги країн-партнерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський вперше назвав точну кількість загиблих військових. Мова про десятки тисяч.