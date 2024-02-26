Що робити обмежено придатному до служби, якщо він не може виконувати бойові завдання: пояснення адвоката

Якщо військовослужбовець неспроможний виконати наказ, цьому треба дати письмове пояснення

Якщо військовослужбовець ЗСУ не може виконати наказ через об’єктивні обставини, йому необхідно подати письмовий рапорт. А ось без нього подібний вчинок може бути розцінений як непокора.

Як пояснила "Телеграфу" відома полтавська адвокатка та волонтерка Світлана Ярошенко, це, зокрема, стосується й обмежено придатних військовослужбовців.

За її словами, у неї був випадок, коли один із юристів порадив військовому не виконувати накази.

"У мене був такий випадок. Юрист порадив військовому, зарахованому до Десантно-штурмових військ, не виконувати накази командування, за що, мовляв, його ніхто не може покарати, оскільки той має обмежену придатність до військової служби", — сказала вона.

При цьому вона нагадала, що якщо людина не придатна до служби у ДШВ, то все одно є перелік хвороб, який визначає, які роботи в армії вона може виконувати під час війни та у мирний час.

Ярошенко зазначила, що йдеться не лише про стан здоров’я, а й професійну та загальну підготовку до виконання подібних завдань.

"Якщо виконанню наказу перешкоджають об’єктивні обставини, то боєць має повідомити про це у письмовому рапорті, пояснивши, чому не може виконати наказ. Військового не перевели в інший рід військ або не захотіли, це одна справа. Але невиконання наказу без подання рапорту і без пояснень тягне за собою кримінальну відповідальність. Це може кваліфікуватися як непокора чи невиконання наказу", — зазначила вона.

Повне інтерв’ю можна прочитати за посиланням: Як поранена ліва нога стає правою. Юрист пояснила, чому боєць має стежити за оформленням медичних документів

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