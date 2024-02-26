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Что делать ограниченно пригодному к службе, если он не может выполнять боевые задания: объяснение адвоката

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ВСУ
ВСУ

Если военнослужащий не может выполнить приказ, то этому надо дать письменное объяснение

Если военнослужащий ВСУ не может выполнить приказ через объективные обстоятельства, то ему необходимо подать письменный рапорт. А вот без него подобный поступок может быть расценен как неповиновение.

Как объяснила "Телеграфу" известная полтавская адвокат и волонтер Светлана Ярошенко, это, в том числе, касается и ограниченно пригодных военнослужащих.

По ее словам, у нее был случай, когда один из юристов посоветовал военному не выполнять приказы.

"У меня был такой случай. Юрист посоветовал военному, зачисленному в Десантно-штурмовые войска, не выполнять приказы командования, за что, мол, его никто не может наказать, поскольку тот имеет ограниченную годность к военной службе", — сказала она.

При этом она напомнила, что если человек не пригоден к службе в ДШВ, то все равно есть перечень болезней, который определяет какие работы в армии он может выполнять во время войны и в мирное время.

Ярошенко отметила, что речь идет не только о состоянии здоровья, но и профессиональной и общей подготовки к выполнению подобного рода задач.

"Если выполнению приказа препятствуют объективные обстоятельства, то боец должен сообщить об этом в письменном рапорте, объяснив, почему не может выполнить приказ. Военного не перевели в другой род войск или не захотели, это одно дело. Но неисполнение приказа без подачи рапорта и без объяснений влечет уголовную ответственность. Это может квалифицироваться как неповиновение или невыполнение приказа", — отметила она.

Полное интервью можно прочитать по ссылке: Как раненая левая нога становится правой. Юрист объяснила, почему боец должен следить за оформлением медицинских документов

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда обращаться и как действовать в случае, если военнообязанный желает обжаловать решение ВВК. Комиссия может принять решение о проведении повторного медосмотра.

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