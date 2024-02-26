Что делать ограниченно пригодному к службе, если он не может выполнять боевые задания: объяснение адвоката

Если военнослужащий не может выполнить приказ, то этому надо дать письменное объяснение

Если военнослужащий ВСУ не может выполнить приказ через объективные обстоятельства, то ему необходимо подать письменный рапорт. А вот без него подобный поступок может быть расценен как неповиновение.

Как объяснила "Телеграфу" известная полтавская адвокат и волонтер Светлана Ярошенко, это, в том числе, касается и ограниченно пригодных военнослужащих.

По ее словам, у нее был случай, когда один из юристов посоветовал военному не выполнять приказы.

"У меня был такой случай. Юрист посоветовал военному, зачисленному в Десантно-штурмовые войска, не выполнять приказы командования, за что, мол, его никто не может наказать, поскольку тот имеет ограниченную годность к военной службе", — сказала она.

При этом она напомнила, что если человек не пригоден к службе в ДШВ, то все равно есть перечень болезней, который определяет какие работы в армии он может выполнять во время войны и в мирное время.

Ярошенко отметила, что речь идет не только о состоянии здоровья, но и профессиональной и общей подготовки к выполнению подобного рода задач.

"Если выполнению приказа препятствуют объективные обстоятельства, то боец должен сообщить об этом в письменном рапорте, объяснив, почему не может выполнить приказ. Военного не перевели в другой род войск или не захотели, это одно дело. Но неисполнение приказа без подачи рапорта и без объяснений влечет уголовную ответственность. Это может квалифицироваться как неповиновение или невыполнение приказа", — отметила она.

Полное интервью можно прочитать по ссылке: Как раненая левая нога становится правой. Юрист объяснила, почему боец должен следить за оформлением медицинских документов

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