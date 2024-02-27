Зеленський прилетів до Саудівської Аравії: подробиці візиту та фото

У ході візиту в українського лідера відбудеться важлива зустріч

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Там він продовжить регулярний діалог з Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це у вівторок, 27 лютого, повідомляється в офіційному Telegram-каналі глави держави. Зазначається, що під час зустрічі обговорюватимуться три важливі теми.

"Тема номер один – Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", — йдеться у повідомленні.

Тема номер два – повернення полонених та депортованих осіб. Зазначається, що лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Володимир Зеленський упевнений, що ця зустріч принесе результати.

"Ми також обговоримо перспективні напрямки економічного співробітництва та участь Саудівської Аравії у відновленні України", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський поїде з візитом до Вірменії вже найближчим часом. Крім цього, він також може вирушити до Азербайджану.