Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию: подробности визита и фото

В ходе визита у украинского лидера пройдет важная встреча

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Там он продолжит регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Об этом во вторник, 27 февраля, сообщается в официальном Telegram-канале главы государства. Отмечается, что в ходе встречи будут обсуждаться три важные темы.

"Тема номер один – Формула мира. В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", — говорится в сообщении.

Тема номер два – возвращение пленных и депортированных лиц. Отмечается, что Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Владимир Зеленский уверен, что эта встреча принесет результаты.

"Мы также обсудим перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины", — подытожил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский поедет с визитом в Армению уже в ближайшее время. Помимо этого он также может отправиться в Азербайджан.