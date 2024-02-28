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Паспортизація РФ на Херсонщині провалилась, але росіяни вигадали, як збільшити кількість "виборців"

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Примусова паспортизація на окупованих територіях триває Новина оновлена 28 лютого 2024, 11:51
Примусова паспортизація на окупованих територіях триває. Фото росЗМІ

Путін без голосів точно не залишиться

Примусова паспортизація, яка триває у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини, показала настільки низькі результати, що росіянам напередодні "виборів" довелось вдатись до просоченого відчаєм кроку. Мешканцям окупованої лівобережної частини області дозволили "голосувати" з українським паспортом.

Про це інформує військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, посилаючись на дані Центру національного спротиву. Зазначається, що це — один з кроків, як росіяни забезпечують "явку" виборців.

Відповідне рішення ще обговорювалось у грудні 2023 року. Тоді на засіданні ЦВК РФ 13 грудня було ухвалено постанову, яка наділяє виборчі комісії окупованих регіонів правом визначати перелік документів, які на "виборах" президента РФ у березні 2024 року виборці зможуть пред'являти замість російського паспорта.

Планувалось включити у цей список і паспорт України, але лише ті, що були видані уповноваженим органом України до 30 вересня 2022 року.

Зауважимо, що подібне рішення ухвалювали при так званих "виборах" у Думу. Тоді мешканцям всіх окупованих територій дозволили голосувати з українським, російським або паспортом "ЛНР"/"ДНР".

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти за весь час окупації українських територій видали вже понад два мільйони паспортів українцям.

Теги:
#Вибори #Росія #Херсон #Паспорт #Псевдовибори