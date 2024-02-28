Паспортизация РФ в Херсонской области провалилась, но россияне придумали, как увеличить количество "избирателей"

Путин без голосов точно не останется

Принудительная паспортизация, продолжающаяся во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины, показала настолько низкие результаты, что россиянам накануне "выборов" пришлось прибегнуть к пропитанному отчаянием шагу. Жителям оккупированной левобережной части области разрешили "голосовать" с украинским паспортом.

Об этом сообщает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, ссылаясь на данные Центра национального сопротивления. Отмечается, что это один из шагов, как россияне обеспечивают "явку" избирателей.

Соответствующее решение обсуждалось еще в декабре 2023 года. Тогда на заседании ЦИК РФ 13 декабря было принято постановление, наделяющее избирательные комиссии оккупированных регионов правом определять перечень документов, которые на "выборах" президента РФ в марте 2024 г. избиратели смогут предъявлять вместо российского паспорта.

Планировалось включить в этот список и паспорт Украины, но только выданные уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года.

Заметим, что подобное решение принималось при так называемых "выборах" в Думу. Тогда жителям всех оккупированных территорий разрешили голосовать с украинским, российским или паспортом ЛНР/ДНР.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты за все время оккупации украинских территорий выдали уже более двух миллионов паспортов украинцам.