"Політикою не цікавляться": у Росії на передвиборчі дебати з’явилася лише одна людина, і та не кандидат

Навіть самі росіяни розуміють, що вибори президента в їхній країні є абсолютним фарсом

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від безкоштовного теле- та радіоефіру на федеральних державних каналах, що виділяється для дебатів перед президентськими виборами до РФ. На так звані дебати з’явилася лише одна людина, й та не кандидат, а її представник.

Як пишуть росЗМІ, прийшов лише представник Миколи Харитонова від КПРФ. Інші кандидати не знайшли чи часу, чи бажання брати участь у цій виставі.

Росіяни в мережі іронізують щодо фарсу під назвою "вибори РФ". Вони зазначають, що ці "дебати" є черговим підтвердженням відсутності демократії.

"Люблю країну свою, тут все чесно", "Політикою не цікавляться", "Найчесніші вибори", "По моїй країні широкими кроками крокує маразм, абсурд та інші старечі маразми диктатора Путіна", "Диктатура — вона така", "Просто елементарне і реальне підтвердження, що це справжнісінький фарс", "Якісь неправильні дебати, а де паркан і ОМОН", "Приклад беруть з головного", "На фіга цей цирк", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков виправдав відмову Путіна брати участь у дебатах його "складним графіком". Він наголосив, що те, що Путін зараз займає президентське крісло, відрізняє його від інших кандидатів.

Як повідомляв "Телеграф", дружина померлого в російській колонії опозиційного політика Олексія Навального Юлія Навальна закликала Європейський Союз не визнавати результатів виборів президента в Росії.Вона також просить змінити методи на оточення російського диктатора і покарати військових злочинців.