"Кремль пробує різні способи": ексміністр назвав головну проблему мирних переговорів з Росією

Черговий спосіб Росії запустити цей процес

Американські та європейські ЗМІ синхронно розпочали публікації про можливі переговори між Україною та Росією. Проте, окрім дискусій на експертному рівні, далі справа не посувалася. Наразі ж ситуація змінюється: офіційні представники держав почали озвучувати подібні меседжі.

Дезінформаційні кампанії шириться не в Європі чи США, а в країнах, які мають певні особисті інтереси щодо Москви. До них належать Китай, Туреччина, Угорщина, Словаччина та інші. Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що "джерело ініціювання цих балачок цих речей одне й те саме – Москва", пише OBOZ.UA.

"Кремль пробує різні способи, як можна простимулювати цей процес. Тому що розуміє, часу в нього на те, щоб досягати своїх заявлених цілей стає дедалі менше. До того ж ситуація в Росії та на полі бою далеко не та, яка може гарантувати великий успіх. Отже, потрібно терміново шукати дипломатичний спосіб зафіксувати те, що вже захоплене, як свою власність. Ось звідси починаються речення. Одні, інші, треті, четверті тощо", — говорить ексміністр.

Огризко впевнений, що будь-які мирні переговори з РФ марні. Ні одна сторона не піде на умови іншої.

"Але результат цих мирних кроків буде знову таким самим. Адже чи погодиться Росія на тому, на чому наполягає Україна та наші союзники – повернутися на кордони 91 року та заплатити репарації? Безперечно, ні. Чи погодяться вони на те, щоби видати військових злочинців? Також ні. Ну і так далі за списком. Чи погодимося ми на те, щоб зупинитися на цій межі? Так само ні", — підкреслює він.

Все частіше звучать твердження про готовність до переговорів з Росією, але немає чіткого предмета обговорення для них.

"Мені особливо смішно, коли хтось каже, ми готові запропонувати майданчик. І який сенс від того майданчика, якщо говорити нема про що. Отже, це просто черговий спосіб Росії запустити цей процес, але він навряд чи спрацює, адже станом на цей час немає предмета для переговорів", — зазначає Огризко.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про необхідність проведення переговорів щодо припинення вогню в Україні. Він сподівається, що вони відбудуться найближчим часом.