UKR.NET не працює: у сервісі назвали причину та розповіли про перспективи

Це тимчасові складнощі, впевнені у сервісі

З ночі 7 березня в Україні перестав працювати домен ukr.net. О 01:35 реєстратор доменних імен Network Solutions раптово та без будь-яких попереджень заблокував його.

Як зазначається в пресрелізі сервісу, користувачам стали недоступні стрічка новин ukr.net і електронна пошта @UKR.NET. Звернення до служби підтримки реєстратора не вирішило проблеми.

"Сподіваємося, що ми зможемо отримати більше інформації та дізнатися про причини та обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора", — сказано в пресрелізі.

Сервіс також звернувся з проханням про допомогу до надзвичайного та повноважного посла України в США Оксани Маркарової. В ukr.net впевнені, що незабаром його роботу буде відновлено.

"Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET та користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені – ці складнощі тимчасові, і незабаром пошта @UKR.NET і новинна стрічка на порталі UKR.NET знову працюватимуть", — наголосили в ukr.net.

Варто зазначити, що ukr.net — один із найпопулярніших ресурсів новин в Україні. Також він надає користувачам поштовий сервіс. Портал з’явився в 1998 році, нині він працює з більш ніж 1 500 сайтів.

Як повідомляв "Телеграф", 5 березня стався збій у роботі Facebook та Instagram. Також не працював месенджер.