UKR.NET не работает: в сервисе назвали причину и рассказали о перспективах

Это временные сложности, уверены в сервисе

С ночи 7 марта в Украине перестал работать домен ukr.net. В 01:35 регистратор доменных имен Network Solutions внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал его.

Как отмечается в пресс-релизе сервиса, пользователям стали недоступны новостная лента ukr.net и электронная почта @UKR.NET. Обращение в службу поддержки регистратора не решило проблему.

"Надеемся, что мы сможем получить больше информации и узнать причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора", — сказано в пресс-релизе.

Сервис также обратился с просьбой о помощи к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой. В ukr.net уверены, что вскоре его работа будет восстановлена.

"Нам досадно, что миллионы украинских пользователей, ежедневно читающих новости на портале UKR.NET и пользующиеся почтой @UKR.NET, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. Мы уверены – эти сложности временные, и скоро почта @UKR.NET и новостная лента на портале UKR.NET снова будут работать", — подчеркнули в ukr.net.

Стоит отметить, что ukr.net — один из самых популярных новостных ресурсов в Украине. Также он предоставляет пользователям почтовый сервис. Портал появился в 1998 году, в настоящее время он работает с более чем 1 500 сайтов.

Как сообщал "Телеграф", 5 марта произошел сбой в работе Facebook и Instagram. Также не работал мессенджер.