"Дію" можна буде використовувати як цифровий гаманець у ЄС: у чому суть нововведення

Україна приєднається до проекту "Європейського гаманця цифрової ідентифікації"

Українці зможуть використовувати "Дію" в країнах Європейського Союзу як цифровий гаманець. Це дозволить відкривати банківський рахунок, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Подробиці він написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр повідомив, що у ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Тепер держави-учасниці консорціуму POTENTIAL мають подати свої національні гаманці ЄС протягом двох років. Тестування прототипів має закінчитися до квітня 2025 року.

"Україна — єдина країна у складі консорціуму, яка поки не є членом ЄС, але вже бере активну участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС", - повідомив Федоров.

За його словами, представники Мінцифри беруть участь у пілотному проекті ЄС. Міністр пояснив, що український цифровий гаманець – це "Дія".

Федоров розповів, що після запуску "пілота" в ЄС українці зможуть використати там "Дію", а європейці – свої цифрові гаманці в Україні. З цифровим гаманцем можна буде онлайн відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до посвідчень водія в телефоні, користуватися електронним підписом і отримувати електронні медичні рецепти.

За його даними, Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має оприлюднити уніфіковані вимоги для гаманців EUDI . "Дія реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання – досягти визнання у ЄС", — додав міністр.

Раніше "Телеграф" розповів, що у "Дії" найближчим часом планують запустити онлайн-шлюб.