"Дію" можно будет использовать в качестве цифрового кошелька в ЕС: в чем суть нововведения

Украина присоединится к проекту "Европейского кошелька цифровой идентификации"

Украинцы смогут использовать "Дію" в странах Европейского Союза в качестве цифрового кошелька. Это позволит открывать банковский счет, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Подробности он написал на своей странице в Facebook.

Министр сообщил, что в ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Теперь государства-участники консорциума POTENTIAL должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение двух лет. Тестирование прототипов должно закончится к апрелю 2025 года.

"Украина — единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в процессе формирования будущей электронной идентификации в ЕС", — сообщил Федоров.

По его словам, представители Минцифры принимают участие в пилотном проекте ЕС. Министр пояснил, что украинский цифровой кошелек – это "Дія".

Федоров рассказал, что после запуска "пилота" в ЕС украинцы смогут использовать там "Дію", а европейцы — свои цифровые кошельки в Украине. С цифровым кошельком можно будет онлайн открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям в телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты.

По его данным, Еврокомиссия до конца первого квартала этого года должна обнародовать унифицированные требования для кошельков EUDI. "Дія реализовала большинство функций EUDI задолго до презентации предложения Еврокомиссии. Следующая задача – достичь признания в ЕС", — добавил министр.

Ранее "Телеграф" рассказал, что в "Дії" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак.