В Украине вручают повестки инвалидам: военные объяснили, почему так происходит

Граждане сами могут не допускать таких ситуаций

Инвалиды в Украине могут получать повестки из военкоматов. Это не противоречит законодательству.

Это объяснили в ОК "Юг". Там отметили, что довольно часто можно услышать претензию к работникам ТЦК о том, что якобы инвалидам нельзя вручать повестки. Однако это не так. Происходить это может по нескольким причинам.

"Если мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности знать не могут", — сообщили военные.

Указывается, что такие случаи регламентируются Постановлением министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года, где указано, что в случае изменения персональных данных (например, брак, изменение состояния здоровья, рождение ребенка и т.п.) военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК.

"То есть, если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы существенно меньше. Кстати, военный учет ведется также в местных советах, ЦНАПах и предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию нужно подавать и туда", — объяснили в ОК "Юг".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, категория украинцев может законно отказаться от повестки.

Также "Телеграф" рассказывал о том, законно ли отправлять повестки СМС-кой или по почте. Юрист объяснил, какие есть нюансы в этом вопросе.