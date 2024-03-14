"Пусть расскажут о ситуации на фронте": Сырский, Умеров и "Слуги" обсудят закон о мобилизации в Раде

В "СН" не рассчитывает на голоса от фракций "Батькивщина", "Голос" и "Евросолидарность", которые, по ее собственным словам, "играют в популизм"

В пятницу, 15 марта, планируется проведение закрытой встречи лидеров фракции "Слуга народа" с министром обороны Рустемом Умеровым насчет принятия законопроекта о мобилизации. На встрече будет также присутствовать недавно назначенным главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом сообщили собеседники издания "Телеграф". Отмечается, что в ходе заседания будет обсуждаться актуальная ситуация на фронте.

"Пусть они нам расскажут реальную ситуацию на фронте. Пусть расскажут это депутатам, которые будут потом смотреть людям в глаза", — сказал "Телеграфу" один из лидеров комитета.

Кроме того, в "СН" не рассчитывает на голоса от фракций "Батькивщина", "Голос" и "Евросолидарность", которые, по ее собственным словам, "играют в популизм". Таким образом, в помощь монобольшинству снова придут депутатские группы "За будущее", "Доверие" и бывшие депутаты от ОПЗЖ.

В ближайшее время комитет синхронизирует предложения и вправки в законопроекте, за которые согласны проголосовать в "СН", чтобы не тратить время на рассмотрение 4 000 предложений о поправках.

"Сделаем таблицу, и в зале будем ее отстаивать", — говорит собеседник издания.

По его словам, закон может быть принят уже в конце марта.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Популизм против мобилизации: когда Рада проголосует законопроект и кому предоставят отсрочку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин раскритиковал процесс редактирования нового законопроекта о мобилизации. Он жестко высказался насчет возможного введения брони за деньги.