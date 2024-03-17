Три жены, трое детей и подделанные документы: пограничники задержали интересного персонажа

Мужчиной теперь занимается полиция

Украинские пограничники задержали на границе со Словакией очень "многогранного" мужчину, который пытался пересечь границу, предоставив свидетельства о рождении трех детей, от трех своих жен. Задержали его за подделку документов.

Как говорится в сообщении ГПСУ, мужчина сообщил, что большую часть своей жизни был гражданином Таджикистана, а в 2022 году он переехал в Киев, где женился на украинке и получил украинское гражданство.

При этом он отметил, что имеет еще двух жен, с которыми состоит в гражданском браке и имеет от них трех детей. Все они граждане Таджикистана.

Впрочем, при детальном рассмотрении документов, пограничники обнаружили на всех трех свидетельствах признаки подделки. Инспекторы заметили, что оригинальные данные были выведены химическим веществом, а после этого туда были внесены новые данные.

После этого на место были вызваны сотрудники Нацполиции, которые возбудили уголовное производство по статье 358 (подделка документов).

Ранее "Телеграф" писал, что на Волыни мать девяти детей решила "помочь" знакомым мужчинам, но запуталась, кто чей ребенок. Женщина заявила, что сожительствовала с каждым из них. Суду пришлось долго разбираться с детьми и их отцами.