"Було складно, але...": Юрій Ігнат вперше висловився щодо свого звільнення з Повітряних сил

Спікер висловив колегам подяку

Військовий спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уперше прокоментував своє звільнення з посади. Він висловив подяку своїм колегам та командуванню за підтримку та довіру.

На цю тему Гнат написав пост на своїй сторінці у Facebook. У ньому наголошується, що за ці роки у роботі він стикався з труднощами, але за цю роботу йому точно не буде соромно.

"Дякую всім медіа, з ким довелося працювати. Усім, хто допомагав, і всім, хто критикував. Дякую командувачу Повітряних Сил Миколі Олещуку та керівному складу нашого виду військ за підтримку та велику довіру. Це — головне у нашій роботі!" — Написав він у Facebook.

Також Юрій Ігнат розповів, що за час своєї роботи на посаді списку Повітряних сил не розлучався із трьома речами – ноутбуком, камерою та світлом.

"Це основні інструменти, які постійно носиш із собою, буквально спиш із ними. За два роки війни майже стерлися літери на клавіатурі, слабо тримає батарея, але написане, змонтоване та опубліковане з цього ноута назавжди увійшло до світової історії, яку сьогодні власною кров’ю пишуть українці. Залишатимуся на зв’язку!", — підсумував Гнат.

Нагадаємо, що 16 березня стало відомо про звільнення з посади начальника служби зв’язків із громадськістю Юрія Ігната. Він залишиться у складі Повітряних сил, проте працюватиме тепер на іншому напрямку. За даними "Телеграф", це не останні кадрові зміни, найближчим часом може бути ще низка відставок.