"Было сложно, но...": Юрий Игнат впервые высказался насчет своего увольнения из Воздушных сил

Спикер выразил коллегам благодарность

Военный спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат впервые прокомментировал свое увольнение с должности. Он выразил благодарность своим коллегам и командованию за поддержку и доверие.

На эту тему Игнат написал пост на своей странице в Facebook. В нем отмечается, что за эти годы в работе он сталкивался с трудностями, но за эту работу ему точно не будет стыдно.

"Спасибо всем медиа, с кем пришлось работать. Всем, кто помогал, и всем, кто критиковал. Спасибо командующему Воздушных Сил Николаю Олещуку и руководящему составу нашего вида войск за поддержку и большое доверие. Это — главное в нашей работе!" — написал он в Facebook.

Также Юрий Игнат рассказал, что за время своей работы на должности списке Воздушных сил не расставался с тремя вещами — ноутбуком, камерой и светом.

"Это основные инструменты, которые постоянно носишь с собой, буквально спишь с ними. За два года войны почти стерлись буквы на клавиатуре, слабо держит батарея, но написанное, смонтированное и опубликованное с этого ноута навсегда вошло в мировую историю, которую сегодня собственной кровью пишут украинцы. Буду оставаться на связи!", — подытожил Игнат.

Напомним, что 16 марта стало известно об увольнении с должности начальника службы связей с общественностью Юрия Игната. Он останется в составе Воздушных сил, однако будет работать теперь на другом направлении. По данным "Телеграф", это не последние кадровые перемены, в ближайшее время может быть еще ряд отставок.