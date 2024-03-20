Кличко хочет по-своему наградить Залужного

Решение сейчас находится на рассмотрении

Мэр столицы Виталий Кличко хочет наградить генерала и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного званием "Почетный гражданин Киева". Таким образом он хочет отметить его заслуги при защите города во время обороны столицы от вооруженной агрессии оккупантов.

Об этом стало известно из проекта решений №387 на сайте Киевского городского совета. Инициатором указан Виталий Кличко.

"Присвоить генералу Залужному Валерию Федоровичу – украинскому военачальнику, Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины в 2021–2024 годах, Герою Украины – звание "Почетный гражданин города Киева" за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечении сдерживания и отпора вооруженной агрессии российских войск во время обороны столицы Украины – города Киева и как пользующегося общим уважением и авторитетом у территориальной общины города Киева", — говорится в пояснительной записке.

Цель данного решения — отметить особые заслуги Залужного перед территориальной общиной города Киева. В документе указано, что сейчас проект находится на рассмотрении комиссии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главнокомандующего Валерия Залужного. Его место занял генерал Александр Сырский.