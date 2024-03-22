"Больше не нужно искать по ящикам": в "Дие" появились новые документы

Сервис продолжает расширять список услуг

В приложении "Дия" теперь можно получить документы об образовании. Эта услуга ранее была доступна в тестовом режиме.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По его словам, чтобы воспользоваться новой услугой, нужно обновить "Дию". Федоров подчеркнул, что документы подтянутся автоматически, но при условии, что они находятся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

"Да, это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в "Дие", — написал министр.

Теперь в приложении:

Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;

Аттестат/свидетельство о среднем образовании;

Свидетельство о рабочей квалификации;

Диплом квалифицированного рабочего;

Диплом профессионального младшего бакалавра;

Диплом младшего специалиста;

Диплом младшего бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом специалиста;

Диплом магистра;

Диплом доктора философии;

Диплом доктора искусства.

"Работаем, чтобы впоследствии были и приложения. Пользуйтесь документами об образовании, когда поступаете в вуз или устраиваетесь на работу. А "Дия" продолжает создавать полезные и нужные сервисы", — подытожил Федоров.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров не исключает, что в приложении "Дия" может появиться военный билет. В то же время в Минцифре "Телеграфу" уточнили, что сейчас вместе с Минобороны работают над введением военного билета. Однако он будет не в "Дие".