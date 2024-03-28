Перехід на літній час уже цього тижня: чи потрібно переводити годинник в авто

Краще заздалегідь дізнатись, як це зробити, щоб потім не витрачати зайвий час на пошуки необхідної інформації

В Україні і досі практикують переведення годинників на зимовий та літній час. Навесні 2024 року цей час припадає на 31 березня — саме тоді українці повинні перекрутити стрілки на 1 годину вперед.

Роблять це зазвичай о третій годині ранку. Автомобілістів це теж стосується, адже не всі авто мають бортовий годинник з під’єднанням до Інтернету. Такі пристрої потрібно переводити вручну.

Як перевести годинник в авто

Якщо ваш автомобіль не під’єднаний до Інтернету, потрібно зайти до бортового комп’ютера чи медіасистеми, щоб змінити дані на бортовому годиннику. У більшості випадків меню є зрозумілим та простим, тому з цим проблеми не мають виникати.

Якщо ж вам не вдалося самостійно перевести годинник через бортовий комп’ютер, зазвичай кілька інших способів є в інструкції для користувача. У старих авто, таких як "Волга" чи "Жигулі", до прикладу, є спеціальні кнопочки, які відповідають за хвилини або години. Вони зазвичай розташовані десь близько до годинника. Або ж використайте кнопку Set (якщо вона є).

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть оштрафувати за зимові шини влітку. У лютому 2024 року до Верховної Ради був поданий законопроєкт №11029, згідно з яким нардепи хочуть посилити відповідальність у сфері безпеки дорожнього руху.