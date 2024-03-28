Для військових в Україні створюють спеціальний додаток "Армія+": що там буде і коли запрацює
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Українським військовим хочуть спростити службу, створивши мобільний додаток
В Україні з’явиться спеціальний додаток для військовослужбовців "Армія+". Про початок його розробки було оголошено у лютому 2024 року. Бета-версію "Армії+" планують запустити влітку цього року.
Подробицями поділилася заступниця міністра оборони України із цифровізації Катерина Чорногоренко, передає DOU. Розробкою програми займається Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації.
Головна мета застосунку — позбавити військових від заповнення купи паперів та журналів. У ньому будуть доступні такі функції:
- електронні рапорти;
- електронне посвідчення військового, що спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;
- комплексна база знань, яка є джерелом перевіреної інформації про проходження служби;
- форми зворотного зв’язку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, ґрунтуючись на реальних даних;
- навчальні онлайн-курси для саморозвитку.
Для розробки програми залучено велику команду фахівців з різних напрямків: юристи, бізнес-аналітики, розробники, кіберспеціалісти та інші. За кожен напрямок відповідає від 20 до 25 осіб. Але для завершення розробки програми Міноборони хоче залучити додаткові ресурси, наприклад, українські IT-компанії.
Перед створенням "Армії+" було проведено опитування серед військових та фокус-групи, щоб зрозуміти найнеобхідніші запити. Щодо синхронізації військових документів із "Дія", то в планах Міноборони цього поки що немає, проте у відомстві не виключають такий варіант.
Також "Телеграф" розповідав про те, що реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" уже підключили в Україні до кількох великих відомств. Також готується запуск послуги "Кабінет військовозобов’язаного".