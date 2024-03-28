Для военных в Украине создают специальное приложение "Армия+": что там будет и когда заработает

Украинским военным хотят упростить службу, создав мобильное приложение

В Украине появится специальное приложение для военнослужащих "Армия+". О начале его разработки было объявлено в феврале 2024 года. Бета-версию "Армии+" планируют запустить летом текущего года.

Подробностями поделилась заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает DOU. Разработкой приложения занимается Минобороны совместно с Министерством цифровой трансформации.

Главная цель приложения — избавить военных от заполнения кучи бумаг и журналов. В нем будут доступны такие функции:

электронные рапорты;

электронное удостоверение военного, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам;

комплексная база знаний, которая выступает источником достоверной информации о прохождении службы;

формы обратной связи — для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;

обучающие онлайн-курсы для саморазвития.

Для разработки приложения привлечена большая команда специалистов из разных направлений: юристы, бизнес-аналитики, разработчики, киберспециалисты и другие. За каждое направление отвечает от 20 до 25 человек. Но для завершения разработки приложения Минобороны хочет привлечь дополнительные ресурсы, например украинские IT-компании.

Перед созданием "Армии+" был проведен опрос среди военных и фокус-группы, чтобы понять наиболее необходимые запросы. Что касается синхронизации военных документов с "Дія", то в планах Минобороны этого пока что нет, однако в ведомстве не исключают такой вариант.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что реестр военнообязанных "Оберіг" уже подключили в Украине к нескольким крупным ведомствам. Также готовится и запуск услуги "Кабинет военнообязанного".