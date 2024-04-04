Занадто нерішучий? На Банковій обдумують звільнення генпрокурора, що відомо ЗМІ

Розглядається варіант про інше призначення

В Офісі Президента нібито думають над тим, щоб звільнити генерального прокурора Андрія Костіна. Говорити про кінцеве рішення ще зарано, але "питання все частіше піднімається на нарадах".

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела з команди Володимира Зеленського. Зазначається, що рішення не потребує поспіху.

"Рішення наразі не прийнято, але питання Костіна все частіше піднімається на нарадах. Коли питання звільнення винесеться публічно… може цього місяця, а може й пізніше, це неспішне питання", – зазначив один із високопоставлених співрозмовників видання.

Крім того, ті ж самі джерела стверджують, що розглядається варіант про призначення Костіна послом у Нідерланди. Однак це залежить від того, чи погодяться партнери, щоб чинний генпрокурор сфокусував свою роботу на міжнародному трибуналі щодо злочинів Росії в Україні.

Інший співрозмовник "УП" зазначив, що "Андрій – хороший хлопець, але він занадто нерішучий для цієї позиції (генпрокурора — прим. ред.)". Хто може стати новим очільником Офісу головного прокурора України поки що невідомо. Це питання пропрацьовується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Зеленський офіційно звільнив двох заступників Єрмака. Йдеться про Андрія Смирнова, про що раніше говорили джерела "Телеграфа", та Олексія Дніпрова.