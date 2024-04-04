Слишком нерешителен? На Банковой обдумывают увольнение генпрокурора, что известно СМИ

Рассматривается вариант о другом назначении

В Офисе Президента якобы думают над тем, чтобы уволить генерального прокурора Андрея Костина. Говорить о конечном решении еще рано, но "вопрос все чаще поднимается на совещаниях".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники из команды Владимира Зеленского. Отмечается, что решение не нуждается в спешке.

"Решение пока не принято, но вопрос Костина все чаще поднимается на совещаниях. Когда вопрос увольнения вынесется публично… может в этом месяце, а может и позже, это неспешный вопрос", – отметил один из высокопоставленных собеседников издания.

Кроме того, те же источники утверждают, что рассматривается вариант о назначении Костина послом в Нидерланды. Однако это зависит от того, согласятся ли партнеры, чтобы действующий генпрокурор сфокусировал свою работу на международном трибунале по преступлениям России в Украине.

Другой собеседник "УП" отметил, что "Андрей – хороший парень, но он слишком нерешителен для этой позиции (генпрокурора — прим. ред. )". Кто может стать новым главой Офиса главного прокурора Украины, пока неизвестно. Этот вопрос прорабатывается.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Зеленский официально уволил двух заместителей Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове, о чем раньше говорили источники "Телеграфа", и Алексее Днепрове.