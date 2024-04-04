Закликав берегти Пушкіна, дружити з РФ і образив Ліну Костенко: співзасновник "Кварталу" Шефір дав резонансне інтерв’ю

Борис Шефір чітко озвучив свою позицію щодо відносин України з Росією у розпал повномасштабної війни

Брат експершого помічника президента Сергія Шефіра, якого минулого тижня звільнили з Офісу президента, дав скандальне інтерв’ю. Борис Шефір заявив, що Україна має дружити з Росією, а не з ЄС, хоча сам при цьому від початку повномасштабної війни живе у Німеччині.

Про це та багато іншого він розповів журналістам "Радіо Свобода". Сергій Шефір уже відреагував на скандальні заяви свого брата.

Борис Шефір заявив, що більшу частину свого життя прожив у СРСР (йому зараз 64 роки — прим.ред.). Тому дуже любить російську культуру, мову та в принципі країну, в якій прожив шість років. Він вважає, що сама Росія не винна у війні з Україною, у цьому винні Володимир Путін та політики. До того ж Борис Шефір не підтримує декомунізацію в Україні.

"Я говорю російською (в оригіналі розмова записана російською — ред.). Я люблю російську мову, російську культуру … Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні. Для мене це безглуздо. Будь я поруч (з Зеленським — ред. .) я сказав би: давай цю справу згортати та давай дружити. Але там зовсім інші установки … Ми вулиці іменем Бетховена називаємо, а у нас була війна з Німеччиною. У нас війна з Путіним, а не з Росією. Те, що там народ збожеволів, це така справа", — сказав він.

Загалом Борис Шефір виступає "за мир". Він вважає, що країни не повинні воювати між собою, а навпаки весь світ має дружити та вибудовувати теплі стосунки. Також він свято вірить у те, що Росія та Україна знову дружитимуть, коли росіяни "підлікуються від божевілля".

"Це було б чудово. Звичайно, треба дружити знову. Взагалі, треба дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Путін – не вічний, він здохне – і прийдуть нормальні люди. І з ними завжди можна… Ну, за ідеєю, ми все життя жили разом. Ну, принаймні. Я все життя прожив у Радянському Союзі. І ми чудово уживалися. У Москві я жив шість років. А те, що зараз сталося, не знаю, що там… Біс сплутав чи людська дурість Так не можна. Ні з ким не можна воювати, з усіма потрібно дружити. Я сподіваюся, що у нас із Росією будуть чудові відносини, як тільки вони підлікуються від свого безумства. Ми повинні обов'язково прийти й сказати: ні-ні, треба дружити", — сказав Борис Шефір в інтерв’ю.

Також колишній співзасновник ТОВ "Квартал-95" та чинний керівник іншої компанії групи — ТОВ "Студія Квартал-95" вважає, що Євросоюз був створений за прототипом СРСР. І якщо вже Союз розпався, то така ж доля чекає і на ЄС, адже "все піде по спіралі". При цьому він припускає, що може утворитися згодом новий союз, де буде головною Росія.

"Слухайте, ми показали їм, як треба жити: взагалі організували Радянський Союз і жили дружно 15 республік. Вони у нас все це взяли, організували Євросоюз. І тепер 24 країни живуть чудово, і що? А ми від свого винаходу відмовилися. Все воно піде по спіралі… З Росією хотілося б дружити, з Білоруссю. Та з усіма", — сказав Борис Шефір.

Коли його запитали, чому він у такому разі поїхав з початку повномасштабної війни до Німеччини, а не до Росії, то відповідь виявилася простою — випадково.

"Цілком випадково. Ну а що, треба і з Євросоюзом дружити. З усіма. У мене тут просто були знайомі й покликали сюди. Влаштовувався, де міг", — сказав він.

При цьому він наголосив, що йому не подобається сьогоднішня Росія, а лише симпатизує її культура.

"Те, що зараз робиться в Росії, мені не подобається. Але культура російська, письменники, композитори — мені подобаються", — зазначив Борис Шефір.

Щодо української культури, то Шефір "не в захваті від Шевченка", але при цьому має досить інших улюблених поетів. Коли журналісти попросили назвати їх, то бізнесмен забарився і переплутав прізвище Ліни Костенко.

"Хто у нас "Енеїду" написав? Котляревський? Люблю її й читаю часто. А ця сьогоднішня поетеса шикарна… Устенко. Так?", — сказав Шефір, але його поправили "Може, Костенко?".

Також Борис Шефір прокоментував і допомогу Україні у війні проти Росії. Він зазначив, що "світ не поспішає допомагати" і Україна не зможе виграти, тому рано чи пізно доведеться сідати за стіл переговорів. При цьому наголосив, що "хотілося б швидше" все вирішити.

"Зважаючи на все, світ нам не дуже поспішає допомагати. Якби допомагали, як треба, так. А так — і санкції не діють, і боєприпаси дають через раз. Таким чином, Росію не перемогти. Тому доведеться піти на якийсь мир. Але я тут не вирішую. Я ніколи не вважав, що я цілком правий. Просто така моя думка. Думаю, доведеться про щось домовлятися. І хотілося б якось швидше", — сказав бізнесмен.

Його брат Сергій Шефір уже відреагував на скандальні заяви. Він наголосив, що не підтримує ці висловлювання і чітко окреслив, хто для України ворог, а хто друг.

"Я категорично не згоден з позицією, яку заявив мій брат в інтерв’ю. Росія — країна-агресор і терорист, яка розв’язала війну проти нашої країни. Росія і персонально Путін повинні понести відповідальність за злочини, вчинені проти українців. Україні потрібен мир. І формула цього миру ясно виражена Володимиром Зеленським. Його дії як президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин та друг", — сказано у заяві Шефіра, яку передала PR-служби студії "Квартал 95".

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