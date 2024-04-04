Призвал беречь Пушкина, дружить с РФ и оскорбил Лину Костенко: сооснователь "Квартала" Шефир дал резонансное интервью

Борис Шефир четко озвучил свою позицию насчет отношений Украины с Россией в разгар полномаштсабной войны

Брат экс-первого помощника президента Сергея Шефира, которого на прошлой неделе уволили из Офиса президента, дал скандальное интервью. Борис Шефир заявил, что Украина должна дружить с Россией, а не с ЕС, хотя сам при этом с начала полномасштабной войны живет в Германии.

Об этом и многом другом он рассказал журналистам "Радио Свобода". Сергей Шефир уже отреагировал на скандальные заявления своего брата.

Борис Шефир заявил, что большую часть своей жизни прожил в СССР (ему сейчас 64 года — прим.ред.). Поэтому очень любит российскую культуру, язык и в принципе страну, в которой прожил шесть лет. Он считает, что сама Россия не виновата в войне с Украиной, в этом виноваты Владимир Путин и политики. Вдобавок к этому Борис Шефир не поддерживает декоммунизацию в Украине.

"Я говорю на русском (в оригинале разговор записан на русском – ред.). Я люблю русский язык, русскую культуру… Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупо. Будь я рядом (с Зеленским – ред.) я сказал бы: давай это дело сворачивать и давай дружить. Но там совсем другие установки… Мы улицы именем Бетховена называем, а у нас была война с Германией. У нас война с Путиным, а не с Россией. То, что там народ сошел с ума, это такое дело", — сказал он.

В целом Борис Шефир выступает "за мир". Он считает, что страны не должны воевать между собой, а наоборот весь мир должен дружить и выстраивать теплые отношения. Также он свято верит в то, что Россия и Украина будут снова дружить, когда россияне "подлечатся от безумия".

"Это было бы прекрасно. Конечно, нужно дружить снова. Вообще нужно дружить со всеми, и с Россией в том числе. Путин – не вечный, он сдохнет – и придут нормальные люди. И с ними всегда можно… Ну, по идее, мы же всю жизнь жили вместе. Ну, по крайней мере. Я всю жизнь прожил в Советском Союзе. И мы прекрасно уживались. В Москве я жил шесть лет. А то, что сейчас произошло, не знаю, что там… Бес спутал или человеческая глупость. Так нельзя. Ни с кем нельзя воевать, со всеми нужно дружить. Я надеюсь, что у нас с Россией будут прекрасные отношения, как только они подлечатся от своего безумия. Мы должны обязательно прийти и сказать: нет-нет, нужно дружить", — сказал Борис Шефир в интервью.

Также бывший сооснователь ООО "Квартал-95" и действующий руководитель другой компании группы – ООО "Студия Квартал-95" считает, что Евросоюз был создан по прототипу СССР. И раз уж Союз распался, то такая же участь ждет и ЕС, ведь "все пойдет по спирали". При этом он предполагает, что может образоваться спустя время новый союз, где будет главной Россия.

"Слушайте, мы показали им, как нужно жить: вообще организовали Советский Союз и жили дружно 15 республик. Они у нас все это взяли, организовали Евросоюз. И теперь 24 страны живут прекрасно, и что? А мы от своего изобретения отказались. Всё оно пойдет по спирали… С Россией хотелось бы дружить, с Беларусью. Да со всеми", — сказал Борис Шефир.

Когда его спросили, почему он в таком случае уехал с начала полномасштабной войны в Германию, а не в Россию, то ответ оказался прост — случайно.

"Совершенно случайно. Ну а что, надо и с Евросоюзом дружить. Со всеми. У меня здесь просто были знакомы и позвали сюда. Устраивался, где мог", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что ему не нравится сегодняшняя Россия, а только симпатизирует ее культура.

"То, что сейчас делается в России, мне не нравится. Но культура русская, писатели, композиторы – мне нравятся", — отметил Борис Шефир.

Что касается украинской культуры, то Шефир "не в восторге от Шевченко", но при этом у него достаточно других любимых поэтов. Когда журналисты попросили назвать их, то бизнесмен замешкался и перепутал фамилию Лины Костенко.

"Кто у нас "Энеиду" написал? Котляревский? Обожаю ее и читаю часто. А эта сегодняшняя поэтесса шикарна… Устенко. Да?", — сказал Шефир, но его поправили "Может, Костенко?".

Также Борис Шефир прокомментировал и помощь Украине в войне против России. Он отметил, что "мир не торопится помогать" и Украина не сможет выиграть, поэтому рано или поздно придется садиться за стол переговоров. При этом подчеркнул, что "хотелось бы побыстрее" все решить.

"Судя по всему, мир нам не очень торопится помогать. Если бы помогали, как надо, так. А так – и санкции бездействуют, и боеприпасы дают через раз. Таким образом, Россию не победить. Поэтому придется пойти на какой-нибудь мир. Но я здесь не решаю. Я никогда не считал, что я полностью прав. Просто таково мое мнение. Думаю, придется о чем-то договариваться. И хотелось бы как-нибудь побыстрее", — сказал бизнесмен.

Его брат Сергей Шефир уже отреагировал на скандальные заявления. Он подчеркнул, что не поддерживает эти высказывания и четко обозначил, кто для Украины враг, а кто друг.

"Я категорически не согласен с позицией, которую заявил мой брат в интервью. Россия – страна-агрессор и террорист, развязавшая войну против нашей страны. Россия и персонально Путин должны понести ответственность за преступления, совершенные против украинцев. Украине нужен мир. И формула этого мира ясно выражена Владимиром Зеленским. Его действия как президента Украины, которые он предпринимает для нашей победы, я поддерживаю как гражданин и друг", — сказано в заявлении Шефира, которое передала PR-службы студии "Квартал 95".

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