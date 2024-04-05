Долар продовжує падати: курс валют в обмінниках Києва
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На євро тримається більш-менш стабільна ціна
Останніми днями прослідковуватиметься невелике здешевшання долара, як і прогнозували експерти. У НБУ іноземна валюта впала майже на 20 копійок.
В обмінниках менш помітне здешевшання. "Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.
На 5 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,02 грн
Євро (EUR): 42,34 грн
Злотий (PLN): 9,85 грн
Канадський долар (CAD): 28,89 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,01 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,32 грн
Євро (EUR): 42,84 грн
Злотий (PLN): 9,92 грн
Канадський долар (CAD): 28,99 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,59 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках також упав на десяток копійок.
Купівля: 39,27 грн
Продаж: 39,27 грн
Раніше "Телеграф" писав, чи буде долар по 40 гривень. Експерт зазначив, що цими днями очікуються відчутні зміни курсу готівкового долара в банках.