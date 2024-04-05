Долар продовжує падати: курс валют в обмінниках Києва

На євро тримається більш-менш стабільна ціна

Останніми днями прослідковуватиметься невелике здешевшання долара, як і прогнозували експерти. У НБУ іноземна валюта впала майже на 20 копійок.

В обмінниках менш помітне здешевшання. "Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.

На 5 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,02 грн

Євро (EUR): 42,34 грн

Злотий (PLN): 9,85 грн

Канадський долар (CAD): 28,89 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,01 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,32 грн

Євро (EUR): 42,84 грн

Злотий (PLN): 9,92 грн

Канадський долар (CAD): 28,99 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,59 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках також упав на десяток копійок.

Купівля: 39,27 грн

Продаж: 39,27 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи буде долар по 40 гривень. Експерт зазначив, що цими днями очікуються відчутні зміни курсу готівкового долара в банках.