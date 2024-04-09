На Житомирщині військовий вдарив продавчиню квітів букетом: вже пояснив, чому так вийшло (відео)

Квіти простояли лише добу, тому військовий і не стримався

У мережі набирає резонансу відео, на якому в Житомирі на ринку "Хмільники" військовий вдарив продавчиню квітів букетом. На кадрах видно, що він спочатку купує ці квіти, а на наступний день приходить та вимагає кошти за них.

Відео опублікував волонтер Олександр Швецов, яке швидко розлетілося мережею. Наразі відомо, що на ньому знято дії підполковника Віктора Ратошнюка Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

"Побиття жінки відбулось у Житомирі на ринку "Хмільники", де вона і працює. Якщо виявиться, що це військовий, думаю їм має зайнятися військова прокуратура за всією строгістю воєнного часу", — йдеться у пості волонтера.

Підписник у коментарях повідомили, що військовий вже вибачився за свою поведінку і пояснив дії. Відповідне відео опубліковано на сторінці Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова у Facebook.

"Воював сам, втратив сина на війні. Побачив квіти, які купував хворій дружині, а вони простояли лише добу, не стримався. Звісно, це не виправдовує мене. Вдаривши тим букетом жінку, я вчинив негідно. Саме тому прошу вибачення у всіх, хто бачив хвилину моєї слабкості, та в жінки, яка потерпіла від моїх дій. Пробачте, будь ласка", — сказав військовий.

У коментарях думки людей розділилися — хтось називає цей вчинок негідними і ганебним, а хтось з розуміння ставиться до дій підполковника.

Раніше "Телеграф" писав, що у Рівному перевіряють військкома після відео з поцілунками.