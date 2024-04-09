В Житомирской области военный ударил продавщицу цветов букетом: уже объяснил, почему так получилось (видео)

Цветы простояли только сутки, поэтому военный и не сдержался

В сети набирает резонанс видео, на котором в Житомире на рынке "Хмельники" военный ударил продавщицу цветов букетом. На кадрах видно, что он сначала покупает эти цветы, а на следующий день приходит и требует средства за них.

Видео опубликовал волонтер Александр Швецов, оно быстро разлетелось по сети. Известно, что на нем сняты действия подполковника Виктора Ратошнюка Житомирского военного института имени С. П. Королева.

"Избиение женщины произошло в Житомире на рынке "Хмельники", где она и работает. Если окажется, что это военный, думаю им должна заняться военная прокуратура по всей строгости военного времени", — говорится в посте волонтера.

Подписчик в комментариях сообщили, что военный уже извинился за свое поведение и объяснил действия. Соответствующее видео опубликовано на странице Житомирского военного института имени С. П. Королева в Facebook.

"Воевал сам, потерял сына на войне. Увидел цветы, которые покупал больной жене, а они простояли только сутки, не сдержался. Конечно, это не оправдывает меня. Ударив тем букетом женщину, я поступил недостойно. Именно поэтому прошу прощения у всех, кто видел минуту моей слабости, и у женщины, пострадавшей от моих действий. Простите, пожалуйста", — сказал военный.

В комментариях мнения людей разделились — кто-то называет этот поступок недостойными и позорным, а кто-то с пониманием относится к действиям подполковника.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ровно проверяют военкома после видео с поцелуями.