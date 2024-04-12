"Я приєднуюсь до ЗСУ": відомий ведучий йде воювати за Україну

Соломка звернувся до українців із закликом і надалі підтримувати ЗСУ

Ведучий телеканалу "Прямий" Андрій Соломка вирішив приєднатися до лав ЗСУ. Журналіст наголосив, що він повернеться до своєї роботи у медіапросторі "тільки-но виженемо орків".

Про це журналіст повідомив під час вечірнього ефіру на каналі у четвер, 11 квітня. Соломка зауважив, що це зважене рішення і він до цього готувався.

"Друзі, я приєднуюсь до Збройних сил України. Це моє рішення, це те, до чого я готувався і, очевидно, готовий. Я хочу висловити величезну подяку всій команді "Прямого" каналу. Велика честь була працювати з вами й продовжуємо, звісно, працювати, бо я нікуди не звільняюся. Тільки-но виженемо орків, одразу будемо продовжувати наші етери в такому складі, як було до сьогодні", — сказав ведучий.

Соломка подякував колегам, які у такий складний час продовжують створювати якісний контент. Він також звернувся до українців з закликом і надалі підтримувати ЗСУ та не втрачати надії.

"Насамкінець хочу попросити вас, що в часи, коли здається, що ця безпросвітна темрява поглинає все навколо, не розгубіть світло всередині самих себе. Це те, що рухає українську націю і рухало завжди. Це те, що мотивує нас боротися за вільну Україну, яку треба зберегти для наших нащадків. Це ми і маємо робити кожен на своєму місці, тому дуже вас прошу, коли бачите якийсь збір, обов’язково закиньте декілька гривень, якщо є змога. Якщо немає змоги, просто запостьте для того, аби інші задонатили", — наголосив Соломка.

Раніше "Телеграф" писав, що один з керівників "Дії" мобілізувався до лав ЗСУ.