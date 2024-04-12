"Я присоединяюсь к ВСУ": известный ведущий идет воевать за Украину

Соломка обратился к украинцам с призывом и дальше поддерживать ВСУ

Ведущий телеканала "Прямой" Андрей Соломка решил присоединиться к рядам ВСУ. Журналист подчеркнул, что он вернется к своей работе в медиапространстве "только выгоним орков".

Об этом журналист сообщил во время вечернего эфира на канале в четверг, 11 апреля. Соломка отметил, что это было осознанное решение и он к этому готовился.

"Друзья, я присоединяюсь к Вооруженным силам Украины. Это мое решение, это то, к чему я готовился и, очевидно, готов. Я хочу выразить огромную благодарность всей команде "Прямого" канала. Большая честь была работать с вами и продолжаем, конечно, работать, потому что я никуда не увольняюсь. Как только выгоним орков, сразу будем продолжать наши эфиры в таком составе, как было до сих пор", — сказал ведущий.

Соломка поблагодарил коллег, которые в такое сложное время продолжают создавать качественный контент. Он также обратился к украинцам с призывом и дальше поддерживать ВСУ и не терять надежды.

"Напоследок хочу попросить вас, что во времена, когда кажется, что эта беспросветная тьма поглощает все вокруг, не растеряйте свет внутри самих себя. Это то, что двигает украинскую нацию и двигало всегда. Это то, что мотивирует нас бороться за свободную Украину. Это мы и должны делать каждый на своем месте, поэтому очень вас прошу, когда видите какой-то сбор, обязательно забросьте несколько гривен, если есть возможность, если нет возможности, просто запостите для того, чтобы другие задонатили. ", — подчеркнул Соломка.

Ранее "Телеграф" писал, что один из руководителей "Дії" мобилизовался в ряды ВСУ.