Секретар РНБО Литвиненко назвав удари дронів по РФ "фантастично рентабельними" і навів цифри

Удари необхідні для продовження тиску на Путіна

Україна витрачає на удари по російським військовим об'єктам сущі копійки, якщо порівнювати збитки РФ від таких ударів. Це частина стратегії, головна ідея якої полягає в тому, щоб змусити російського диктатора Путіна зупинити напад на нашу державу.

Про це в інтерв'ю виданню The Economist розповів секретар РНБО Олександр Литвиненко. Він зазначив, що удари дронів углиб Росії є ключовою частиною цієї стратегії.

"По-перше, це обмежує його (Путіна — прим. ред.) простір для маневру, а по-друге, це допомагає переконати російське суспільство та еліти в тому, що продовження війни обходиться дорожче, ніж її припинення", — зазначив секретар Ради Нацбезпеки.

Білий дім Байдена публічно виступає проти таких операцій, стверджуючи, що вони є контрпродуктивними й ведуть до ескалації, але, на думку Литвиненка, вони необхідні для продовження тиску на Путіна, пише видання. На відміну від Росії, Україна не атакує мирних жителів, підкреслив в інтерв'ю виданню секретар РНБО. Ударів завдають лише по військових кораблях, військових літаках та нафтовій інфраструктурі. І це відбувається асиметрично, ціною копійки.

"Один удар по військовому летовищу може пошкодити сім, десять, 15 літаків. Кожен із них коштує понад 30 мільйонів доларів кожен. Ми можемо виконати операцію менш як за 2 мільйони доларів. Це фантастично рентабельно", — зауважив Литвиненко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як Зеленський відповів тим на Заході, кому не подобаються удари по російським НПЗ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні організації можуть засуджувати удари по російським територіям після того, як вони приїдуть до Харкова та подивляться, як люди живуть без світла та без води.