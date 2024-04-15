Секретарь СНБО Литвиненко назвал удары дронов по РФ "фантастически рентабельными" и привел цифры

Удары необходимы для продолжения давления на Путина

Украина тратит на удары по российским военным объектам сущие копейки, если сравнивать ущерб РФ от таких ударов. Это часть стратегии, главная идея которой состоит в том, чтобы заставить российского диктатора Путина остановить нападение на наше государство.

Об этом в интервью изданию The Economist рассказал секретарь СНБО Александр Литвиненко. Он отметил, что удары дронов вглубь России являются ключевой частью этой стратегии.

"Во-первых, это ограничивает его (Путина — прим. ред.) пространство для маневра, а во-вторых, это помогает убедить российское общество и элиты в том, что продолжение войны обходится дороже ее прекращения", — отметил секретарь Совета Нацбезопасности.

Белый дом Байдена публично выступает против таких операций, утверждая, что они являются контрпродуктивными и ведут к эскалации, но, по мнению Литвиненко, они необходимы для продолжения давления на Путина, пишет издание. В отличие от России Украина не атакует мирных жителей, подчеркнул в интервью изданию секретарь СНБО. Удары наносят только по военным кораблям, военным самолетам и нефтяной инфраструктуре. И это происходит асимметрично, ценой копейки.

"Один удар по военному аэродрому может повредить семь, десять, 15 самолетов. Каждый из них стоит более 30 миллионов долларов каждый. Мы можем выполнить операцию менее чем за 2 миллиона долларов. Это фантастически рентабельно", — отметил Литвиненко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как Зеленский ответил тем на Западе, кому не нравятся удары по российским НПЗ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как люди живут без света и воды.