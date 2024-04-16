Снятие блокады на границе с Польшей: министр сказал, когда это может случиться

Есть определенные факторы, которые будут влиять на этот процесс

Многомесячная блокада границы Польши и Украины может завершиться в ближайшее время. Поскольку в протестах участвовали не только аграрии, но и перевозчики, могут возникать дополнительные вопросы, которые нужно будет решать.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Он надеется, что эта дискуссия будет закрыта уже до конца месяца.

"Я не хочу быть прогнозистом. Надеюсь, что эту дискуссию мы закроем до конца этого месяца.

Но у нас иногда могут возникать другие вопросы. Вы же знаете, что кроме аграриев иногда блокировали границу и перевозчики. Очевидно, нам постоянно нужно будет общаться, постоянно будут возникать вопросы, которые предстоит решать", — сказал Сольский.

Насчет убытков, которые понесла Украина во время блокады границы, говорить сложно, отметил министр. Их пересчитают уже после того, как вся эта ситуация закончится.

"Трудно подсчитать. Я видел цифры НБУ (350-400 млн долл. США). Давайте, когда закончится блокада, мы их посчитаем. Почему? Потому что их нельзя считать просто по стоимости. Таким простым способом: что касается блокады столько ехало в Польшу, а после начала блокады столько, и разницу считать убытком. Потому что этот товар мог пойти другим путём. У него могли появиться дополнительные затратные затраты. Вот и есть убытки", — объяснил собеседник.

По словам министра, все убытки будут подсчитаны в течение недели-двух, как только блокада закончится.

Также Николай Сольский сказал, обострялась ли ситуация из-за местных выборов в Польше.

"Смотрите, это не какая-то специфика польской политики. В каждой демократической стране перед выборами много эмоций. И политики пытаются использовать какие-либо протесты для того, чтобы за них больше людей проголосовали. К этому нужно относиться спокойно", — ответил он.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Когда разблокируют границу с ЕС? Интервью с министром Сольским — о переговорах с поляками, собственном увольнении и рынке земли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте Украина могла потерять 6,5 млрд гривен из-за блокады границы.