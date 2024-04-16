"Правосуддя на яке ми заслужили": українці бурхливо обговорюють прокурора, який побудував маєток "магією"

Маєток та автівку записав на батька

Київський прокурор, відповідальний за екологічний напрямок, оселився у будинку за 18 мільйонів, який заарештувало його відомство. Мовиться про Олександра Гуцулюка. Люди бурхливо відреагували на життя держслужбовця.

Про це стало відомо з розслідування проєкту Bihus. У матеріалі йдеться, що у 2021 році земельну ділянку в котеджному містечку Ходосівка під Києвом було заарештовано судом за підозрою прокуратури у земельних та природоохоронних проблемах.

Проте вже через рік цей же суд скасував арешт, посилаючись на листа Київської облпрокуратури про недостатність доказів. Через пів року, 2023 року, в будинку оселився Олександр Гуцуляк — відповідальний за екологічний напрям прокурор обласної прокуратури. Вартість такого будинку на 180 кв.м оцінюється у 18-19 мільйонів гривень.

Маєток Гуцуляка. Фото - Bihus

Того ж року Гуцуляк придбав новий автомобіль – BMW X5 2022 випуску. Що ділянка під маєтком, що авто записані на батька прокурора Віктора Гуцулюка.

Машина Гуцуляка. Фото - Bihus

У розмові з журналістами Гуцуляк заявив, що його робота у прокуратурі ніяк не пов'язана із переїздом. А його батько купив земельну ділянку (9 соток за 200 тис. грн. — стільки там зараз коштує одна) і сам будував будинок із зими 2023 року.

Натомість аерознімки показали, що будинок почали зводити ще восени 2021 року, а навесні 2022 року він уже був готовий. Гуцуляк у розмові з журналістами пояснив це "магією".

Віктор Гуцуляк каже, що займається бізнесом і може собі це дозволити:

"Мені 63 роки. Я можу собі дозволити в будь-якому куточку України купити земельну ділянку".

Зважаючи на те, що батько Гуцуляка в останній час став також власником ще двох квартир (у Києві та в Ірпені) і спираючись на вартість маєтків від забудовника (плюс, на реальну ціну землі в Ходосівці), то, за даними журналістів, офіційного заробітку батька прокурора за останні роки було б недостатньо для придбання і нерухомості, і нової автівки.

Люди в мережі написали свою думку. "Телеграф" зібрав коментарі.

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