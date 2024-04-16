"Правосудие на которое мы заслужили": украинцы бурно обсуждают прокурора, который построил дом "магией"

Имение и автомобиль записал на отца

Киевский прокурор, ответственный за экологическое направление, поселился в доме за 18 миллионов, арестованном его ведомством. Речь идет об Александре Гуцулюке. Люди бурно отреагировали на жизнь госслужащего.

Об этом стало известно из расследования проекта Bihus. В материале говорится, что в 2021 году земельный участок в коттеджном городке Ходосовка под Киевом был арестован судом по подозрению прокуратуры в земельных и природоохранных проблемах.

Однако уже через год этот же суд отменил арест, ссылаясь на письмо Киевской облпрокуратуры о недостаточности доказательств. Через пол года, в 2023 году, в доме поселился Александр Гуцуляк, ответственный за экологическое направление. Стоимость такого дома на 180 кв.м оценивается в 18-19 миллионов гривен.

Имение Гуцуляка. Фото — Bihus

В том же году Гуцуляк приобрел новый автомобиль – BMW X5 2022 года выпуска. Что участок под имением, что авто записаны на отца прокурора Виктора Гуцулюка.

Машина Гуцуляка. Фото — Bihus

В разговоре с журналистами Гуцуляк заявил, что его работа в прокуратуре никак не связана с переездом. А его отец купил земельный участок (9 соток за 200 тыс. грн. – столько там сейчас стоит один) и сам строил дом из зимы 2023 года.

Аэроснимки показали, что дом начали возводить еще осенью 2021 года, а весной 2022 года он уже был готов. Гуцуляк в разговоре с журналистами объяснил это "магией".

Виктор Гуцуляк говорит, что занимается бизнесом и может себе это позволить:

"Мне 63 года. Я могу себе позволить в любом уголке Украины купить земельный участок".

Учитывая, что отец Гуцуляка в последнее время стал также владельцем еще двух квартир (в Киеве и в Ирпене) и опираясь на стоимость поместий от застройщика (плюс, на реальную цену земли в Ходосовке), то, по данным журналистов, официального заработка отца прокурора за последние годы было бы недостаточно для приобретения и недвижимости, и нового автомобиля.

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