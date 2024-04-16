У Білгород-Дністровському мер-забіяка від ОПЗЖ побив хлопця у парку: як пояснив (відео)

Громадян уже не вперше потрапляє у скандали

У Білгород-Дністровському (Одеська область) голова міста побив громадянина на очах у поліції. Після цього градоначальник закидав своїх жертв звинуваченнями.

Відповідні відео розповсюджуються в мережі. На одному з них видно, як двоє молодих людей щось емоційно з’ясовують із поліцією. Чути фрази: "це ж не нормально", "як ти спілкуєшся". Сам мер Віталій Граждан стоїть поряд і слухає.

Однак у якийсь момент градоначальник зникає з кадру, а по одному з молодих людей видно, що його вдарили. І хоча те, що удару завдав саме мер на кадрах не видно, однак фраза одного з молодих людей вказує саме на це.

"Це нормальна поведінка мера?", — запитує у поліції приятель побитого городянина.

Сам Граждан уже після інциденту записав відеозвернення. У ньому він жодного слова не сказав про свій вчинок, але звинуватив молодих людей у провокаціях — нібито вони навіть погрожували йому смертю.

"Вони почали висловлюватися нецензурною лайкою в парку, а потім, побачивши мене, почали вигукувати щось. Коли ми підійшли ближче до них, то в мій бік я почув погрозу вбивства … Я як чоловік, а не як мер, набив би морду Такі розуміють тільки силу. Я як мер не маю права цього робити, тому було викликано поліцію… Будь-який нормальний чоловік врізав би їм в обличчя за те, що вони робили в парку", — каже Граждан.

Віталій Граждан

народився у 1978 у місті Білгород-Дністровський;

на посаді голови міста із 2020 року;

балотувався від партії ОПЗЖ;

у 2022 році заявив, що його побили співробітники СБУ під час проведення обшуків, за даними УП, обшуки були пов’язані з розслідуванням зловживань та фактів сепаратизму;

у 2022 році влаштував бійку з головою районної ради Григорієм Мельниченком під час сесії райради.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі великий скандал через стелу на Донбасі.