В Белгород-Днестровском мэр-драчун от ОПЗЖ побил парня в парке: как объяснил (видео)

Граждан уже не первый раз попадает в скандалы

В Белгород-Днестровском (Одесская область) глава города побил гражданина на глазах у полиции. После этого градоначальник забросал своих жертв обвинениями.

Соответствующие видео распространяются в сети. На одном из них видно, как двое молодых людей что-то эмоционально выясняют с полицией. Слышны фразы: "это же не нормально", "как ты общаешься". Сам мэр Виталий Граждан стоит рядом и слушает.

Однако в какой-то момент градоначальник пропадает из кадра, а по одному из молодых людей видно, что его ударили. И хотя то, что удар нанес именно мэр на кадрах не видно, фраза одного из молодых людей указывает именно на это.

"Это нормальное поведение мэра?", — спрашивает у полиции приятель побитого горожанина.

Сам Граждан уже после инцидент записал видеообращение. В нем они ни слова не сказал о своем поступке, но обвинил молоды людей в провокациях — якобы они даже угрожали ему смертью.

"Они начали выражаться нецензурной бранью в парке, а потом, увидев меня, начали выкрикивать что-то. Когда мы подошли поближе к ним, то в мою сторону я услышал угрозу убийством…Я бы как мужчина, а не как мэр, набил бы морду. Такие понимают только силу. Я как мэр не имею права этого делать, поэтому была вызвана полиция… Любой бы нормальный мужчина врезал бы им в лицо за то, что они делали в парке", — говорит Граждан.

Виталий Граждан

родился в 1978 в городе Белгород-Днестровский;

на должности главы города с 2020 года;

баллотировался от партии ОПЗЖ;

в 2022 году заявил, что его избили сотрудники СБУ во время проведения обысков, по данным УП, обыски были связаны с расследованием злоупотреблений и фактов сепаратизма;

в 2022 году устроил драку с председателем районного совета Григорием Мельниченко во время сессии райсовета.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети большой скандал из-за стеллы на Донбассе.