Уклонистов не касается? Как и у кого могут забирать авто на нужды ВСУ

В законе четко прописано, у кого не будут забирать авто на нужды армии

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля подписал закон о мобилизации. Сегодня его опубликовали. Закон вступит в силу 17 мая.

В законе прописаны нормы изъятия транспортных средств у граждан, предприятий и организаций. Как рассказал изданию Obozrevatel народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, будут забирать только те авто, которые подходят для обороны государства.

Какой транспорт будут изыматься

Вениславский считает, что 90% граждан нет из-за чего волноваться. Под угрозой могут быть только те, кто имеет более одного транспортного средства. Это внедорожники, бусы, грузовики, пикапы — все машины, которые понадобятся в условиях войны и бездорожья. Легковые автомобили не нужны военным, считает нардеп.

Алгоритм извлечения

Сначала ТЦК и СП вместе с Минобороны сформируют список ТС, которые понадобятся на фронте. Этот документ передается местным военным администрациям, которые уже будут сдавать мобилизационный заказ. В списке будет определенный тип и количество авто.

Перед тем, как автомобиль мобилизуют, оно должно пройти экспертную оценку. Владелец машины должен подписать специальную расписку. Изымать автотранспорт будут работники военкоматов. Если будут мобилизовать авто юридического лица, его могут также заставить доставить мобилизационное транспортное средство в определенную воинскую часть.

В случае утраты на войне транспортного средства государство должно компенсировать владельцу его стоимость. Однако как это будет происходить, пока неизвестно.

Интересный момент: у уклонистов изымать транспортное средство не будут. В новом законе как наказание для уклоняющихся от мобилизации лиц прописано ограничение права в управлении, а не изъятие ТС.

Ранее "Телеграф" также писал, у кого из уклонистов не будут забирать водительское удостоверение. Есть четкий список тех лиц, которые могут избежать наказания.