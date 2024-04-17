Закон о мобилизации: Вениславский рассказал, как ТЦК справятся с миллионами заявок на уточнение данных

Закон о мобилизации 17 апреля опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины"

Во вторник, 16 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон №10449 об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. После публикации документа в парламентской газете "Голос Украины", через 30 дней закон начнет действовать.

Все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет будут обязаны обновить свои данные в Реестре в течение 60 дней. Выдержит ли система ТЦК такую нагрузку, рассказал "Телеграфу" член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

"В ходе обсуждения законопроекта мы задавали этот вопрос заместителям министра обороны, которые были у нас на комитете. Они заверили, что при комбинированном подходе, когда граждане смогут выполнить это требование через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет, проблем не будет", — рассказал он.

В среду, 17 апреля, новый Закон о мобилизации опубликован на официальном парламентском издании "Голос Украины". Это означает, что он вступит в силу через месяц со дня следующего после его опубликования — 18 мая.

Электронный кабинет пока не заработал. Но по словам Вениславского, в Министерстве цифровой трансформации очень активно работают над этим сервисом.

"Поэтому все должно быть внедрено вовремя", — отметил нардеп в комментарии "Телеграфу".

Ранее "Телеграф" сообщил, что в новом законе нет положений, предусматривающих вручение электронных повесток мужчинам. Вызовы в ТЦК можно получить лично или по почте. Нардепы уверяют, что мужчинам не вручат повестки через электронный кабинет.

Детальнее о спорных положениях закона читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Закон о мобилизации: ТЦК обещают справиться с очередями, а уклонистов будут искать с помощью видеокамер"