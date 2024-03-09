Росіяни вже продають землю з могили "великомученика" Навального: ціна "зашкалює" (фото)

Навалісти почали робити "гроші" на загибелі лідера

Після поховання російського опозиціонера Олексія Навального деякі люди почали продавати землю нібито з його могили. У мережі шириться фото банки, яку везуть до Ізраїлю.

Автор поста додав, що "сувенір" прямує до друзів. Але, якщо буде попит, можна придбати й для себе.

Згідно з повідомленнями у мережі, вартість 1 г землі нібито з могили Навального складає 1 000 рублів.

У оголошеннях зазначається: "Земля з могили великомученика св. Алексея. Свято шанована річ, яка пов’язана з історичними подіями у пострадянській Росії."

Відправка здійснюється і за кордон коштом отримувача.

У Росії деякі люди обурені такими діями громадян, адже вони паплюжать пам’ять про опозиціонера.

Також у російських мережах повідомляли й про те, що пряму трансляцію церемонії поховання Олексія Навального продавали за 150 євро з особи.

Пропагандистські росЗМІ тільки висміють продаж землі та доступу до трансляції. Вони акцентують на тому, що навалісти слідують вченням свого "мученика", які аморальні та цинічні.

Нагадаємо, що 16 лютого повідомили про смерть Олексія Навального у колонії. Влада РФ заявила, що опозиціонер загинув від тромбу. Згодом у мережі з'явилась інформація, що незадовго до смерті Навального його мали обміняти.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий розслідувач розповів, від чого міг померти Навальний.