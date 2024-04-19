Працюйте де та коли хочете: в Україні викладачам готові платити до 45 тисяч гривень
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Обов'язкове володіння англійською мовою на рівні В2 та вище
Наразі у воєнний час серед українців неабиякої популярності набирає робота онлайн, яка дозволяє працювати де завгодно. Це також стосується і викладачів англійської мови, які можуть навчати дітей дистанційно, і при цьому отримувати гідну платню до 45 тисяч гривень.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Зазначається, що міжнародна онлайн-школа англійської мови для дітей шукає викладача.
Обов'язкове володіння англійською мовою (В2 та вище) та освіта в педагогічній, лінгвістичній чи суміжній сфері або сертифікат викладача (TESOL/TESL/TEFL/CELTA тощо). Заклад освіти також готовий взяти на роботу студента з перспективою подальшої сертифікації.
Школа пропонує:
- Гнучкий графік роботи — працюйте де хочете і коли хочете.
- Стабільну та конкурентоспроможну заробітну плату разом з гнучкою системою мотивації.
- Бонуси, які додають до 10% до оплати кожного уроку.
- Веселі та інтерактивні уроки зі шкільним програмним забезпеченням та розробленими навчальними матеріалами.
- Повне навчання перед початком роботи
- Виплати заробітної плати кожні 2 тижні.
- Професійне зростання, безкоштовні вебінари та воркшопи для наших викладачів, обмін досвідом з викладачами з усього світу та native speakers.
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