Працюйте де та коли хочете: в Україні викладачам готові платити до 45 тисяч гривень

Обов'язкове володіння англійською мовою на рівні В2 та вище

Наразі у воєнний час серед українців неабиякої популярності набирає робота онлайн, яка дозволяє працювати де завгодно. Це також стосується і викладачів англійської мови, які можуть навчати дітей дистанційно, і при цьому отримувати гідну платню до 45 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Зазначається, що міжнародна онлайн-школа англійської мови для дітей шукає викладача.

Обов'язкове володіння англійською мовою (В2 та вище) та освіта в педагогічній, лінгвістичній чи суміжній сфері або сертифікат викладача (TESOL/TESL/TEFL/CELTA тощо). Заклад освіти також готовий взяти на роботу студента з перспективою подальшої сертифікації.

Школа пропонує:

Гнучкий графік роботи — працюйте де хочете і коли хочете.

Стабільну та конкурентоспроможну заробітну плату разом з гнучкою системою мотивації.

Бонуси, які додають до 10% до оплати кожного уроку.

Веселі та інтерактивні уроки зі шкільним програмним забезпеченням та розробленими навчальними матеріалами.

Повне навчання перед початком роботи

Виплати заробітної плати кожні 2 тижні.

Професійне зростання, безкоштовні вебінари та воркшопи для наших викладачів, обмін досвідом з викладачами з усього світу та native speakers.

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