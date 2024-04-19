Работайте где и когда хотите: в Украине преподавателям готовы платить до 45 тысяч гривен
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Обязательно владение английским языком на уровне В2 и выше
Сейчас в военное время среди украинцев немалую популярность набирает работа онлайн, которая позволяет работать где угодно. Это также касается и преподавателей английского языка, которые могут обучать детей дистанционно, и при этом получать достойную плату до 45 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска и подбора персонала. Отмечается, что международная онлайн-школа английского языка для детей ищет преподавателя.
Обязательно владение английским языком (В2 и выше) и образование в педагогической, лингвистической или смежной сфере, или сертификат преподавателя (TESOL/TESL/TEFL/CELTA и т.п.). Заведение также готово взять на работу студента с перспективой дальнейшей сертификации.
Школа предлагает:
- Гибкий график работы – работайте где хотите и когда хотите.
- Стабильная и конкурентоспособная заработная плата вместе с гибкой системой мотивации.
- Бонусы, прибавляющие до 10% к оплате каждого урока.
- Веселые и интерактивные уроки со школьным программным обеспечением и разработанными учебными материалами.
- Полное обучение перед началом работы
- Выплаты заработной платы каждые 2 недели.
- Профессиональный рост, бесплатные вебинары и воркшопы для наших преподавателей, обмен опытом с преподавателями по всему миру и native speakers.
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