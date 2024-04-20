"Прийдуть з танками": у Зеленського різко відреагували на запрошення РФ на річницю висадки у Нормандії

Декому хотілося б повернутися в "солодкий довоєнний час", але …

Після того, як днями Франція підтвердила, що запросила Росію на 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав, що такі дружні жести — неприпустимі стосовно агресора. Він зазначив, що це — прагнення повернутись у "довоєнний час", яке лише більше стимулює агресію РФ.

За словами Подоляка, потрібно розуміти такі речі, коли хочеш побачити справжнє обличчя агресора. Про це він написав у Х.

"Повторю аксіоматичні речі… Я розумію, що декому хотілося б повернутися в "солодкий довоєнний час", де Росію трохи боялися, але активно і вигідно вели з нею справи, обмінювалися продажними посмішками, і ходили один до одного на пафосні заходи. Але ні. Це не спрацює. Тому що сьогодні РФ скинула всі декоративні маски, повернула на обличчя гримасу ненависті і хоче просто вбивати, нападати, знищувати… Тому будь-яке запрошення Росії на будь-який захід (саміти, святкування, ігри, дискусії) завжди стосується стимулювання агресії, заохочення вбивств, максимізації геноцидної складової війни", — йдеться у повідомленні.

Подоляк також додає, що такі речі потрібно усвідомлювати.

"Це потрібно усвідомлювати, коли дуже бажано побачити обличчя агресивного "русского мира", який своїми діями демонстративно кривдить сучасну гуманістичну цивілізацію. Тоді вони обов'язково прийдуть з погрозами і танками", — додає радник керівника ОП.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Франції Емманюель Макрон хоче домовитися про припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані з 26 липня по 11 серпня, на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Він розраховує, що цьому посприяють партнери, зокрема Китай.