Росію представлять у Нормандії на початку липня

У ЗМІ повідомляють, що Франція на вшанування 6 червня 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, які відкрили другий фронт у Другій світовій війні, запросять Росію. Однак у цій історії є нюанс.

Цю інформацію публікує французька радіостанція Europe 1. Згідно з її заявами, Росію представлять у Нормандії на початку липня, якщо країна-агресор прийме запрошення.

У матеріалі наголошувалося, запрошення для Росії буде направлено до дипломатичного відомства країни у Франції.

Хто представлятиме РФ — невідомо, наскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна. За інформацією Europe 1, у такому разі буде запрошено російську делегацію.

Водночас у Кремлі заявили, що Росія подібних пропозицій від Парижа не отримувала.

"Жодних офіційних пропозицій від Франції щодо участі Путіна у святкуванні 80-річчя висадки союзників у Нормандії Кремль поки не отримував", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Франція надає Україні велику допомогу та активну підтримку. Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь запевнив, що його країна й надалі допомагатиме Україні, оскільки перемога РФ означатиме війну в Європі.