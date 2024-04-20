"Придут с танками": у Зеленского резко отреагировали на приглашение РФ на годовщину высадки в Нормандии

Некоторым хотелось бы вернуться в "сладкое довоенное время", но…

После того, как на днях Франция подтвердила, что пригласила Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что такие дружественные жесты по отношению к агрессору — недопустимы. Он отметил, что это стремление вернуться в "довоенное время", которое лишь больше стимулирует агрессию РФ.

По словам Подоляка, нужно понимать такие вещи, когда хочешь увидеть настоящее лицо агрессора. Об этом он написал в X.

"Повторю аксиоматические вещи… Я понимаю, что некоторым хотелось бы вернуться в "сладкое довоенное время", где Россию немного боялись, но активно и выгодно вели с ней дела, обменивались продажными улыбками и ходили друг к другу на пафосные мероприятия. Но нет. Это не сработает. Потому что сегодня РФ сбросила все декоративные маски, повернула на лицо гримасу ненависти и хочет просто убивать, нападать, уничтожать… Потому любое приглашение России на любое мероприятие (саммиты, празднования, игры, дискуссии) всегда касается стимулирования агрессии, поощрения убийств, максимизации геноцидной составляющей войны", — говорится в сообщении.

Подоляк также добавляет, что такие вещи следует осознавать.

"Это нужно отдавать себе отчет, когда очень желательно увидеть лицо агрессивного "русского мира", который своими действиями демонстративно обижает современную гуманистическую цивилизацию. Тогда они обязательно придут с угрозами и танками", — добавляет советник руководителя ОП.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет договориться о прекращении огня в Украине, Израиле и Судане с 26 июля по 11 августа на время проведения Олимпийских игр в Париже. Он рассчитывает, что этому помогут партнеры, в том числе Китай.