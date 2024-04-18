Поляки знову поновили блокування кордону з Україною: які пункти пропуску перекрили і до якого числа

В чергах на території Польщі за цими напрямками очікують на вʼїзд в Україну близько 1500 вантажівок

У четвер, 18 квітня, польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова – Краківець" і "Медика – Шегині".

Про це у четвер, 18 квітня, повідомила Держприкордонслужба. За інформацією від представників Прикордонної варти Польщі, польські фермери поновили блокування руху для вантажівок на двох напрямках.

Блокування розпочалось 18 квітня о 9:00 у пунктах пропуску "Корчова" та "Медика", що навпроти українських "Краківець" і "Шегині". У напрямку пункту пропуску "Краківець" обмежується рух вантажівок, що прямують в Україну, а за напрямком "Шегинь" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

"За наявною інформацією, польські фермери планують блокувати рух на "Краківці" до 9:00 20 квітня і в пункті пропуску "Шегині" до 9:00 19 квітня", – повідомили в Держприкордонслужбі.

Станом на ранок 18 квітня в чергах на території Польщі за цими напрямками очікують на вʼїзд в Україну близько 1500 вантажівок. Ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

Раніше "Телеграф" писав, чи "накручені" фермери-поляки російською пропагандою. Міністр Сольський зробив несподівану заяву. Він також розповів, коли закінчиться блокада на кордоні з Польщею.